На виставці у Будапешті презентували сучасний український живопис

Твори сучасного україньского мистецтва з колекції угорського дипломата Яноша Коллара представили на виставці у столиці Угорщини.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Угорщині у Facebook.

«23 липня 2019 року в Будапештській галереї Ráth Lépcső Galéria пройшла презентація виставки творів українського сучасного мистецтва із колекції угорського дипломата Яноша Коллара, який з 2011 по 2017 рр. працював у Посольстві Угорщини в Києві», - йдеться у дописі.

Виставку спільно відкрили Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп та власник картин Янош Коллар.

Звертаючись до учасників заходу, Посол наголосила на символічності виставки картин українських художників із колекції угорського дипломата. Як зазначила Любов Непоп, кожен дипломат залишає частинку свого серця в країні, де працює, натомість забираючи з собою спогади про неї.

Приємним є той факт, що українське мистецтво стало першим іноземним мистецтвом, представленим у галереї, адже раніше тут експонувалися твори лише угорських майстрів.

Любов Непоп звернула увагу присутніх на те, що відкриття виставки у серці Будапешта біля підніжжя Будайської фортеці є ще однією нагодою нагадати, що українсько-угорські відносини почалися багато років тому.

Посол зазначила, що у цьому році ми відзначаємо 100-річчя відкриття Надзвичайної Дипломатичної Місії УНР в Угорщині, яка до останнього моменту залишалася бастіоном української незалежності і пропрацювала в Будапешті з січня 1919 року до травня 1924 року. Відповідно, 100 років тому була започаткована і українська культурна дипломатія.

Зазначається, що нинішній період в історії українсько-угорських відносин є не менш важливим, адже Україна протистоїть російській агресії, тому підтримка партнерів у відновленні територіальної цілісності і миру має ключове значення.

Фото: Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary у Facebook