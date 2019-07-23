Українка в США пропонує особливий курс з документалістики

Українська режисерка Ольга Онишко зі США проводить у передмісті Вашингтона особливий курс – допомагає американським родинам зняти документальні фільми про історію їх сім’ї.

Чимало з відвідувачів курсу кажуть, що у такий спосіб вони загоюють душевні рани та закарбовують історію своєї родини, йдеться у відео Голосу Америки.

«Громадський центр в околицях американської столиці Вашингтон на тиждень перетворився на майстерню кіновиробництва. Режисерка Ольга Онишко допомагає учасникам зробити перші кроки в документалістиці і доводить: мистецтво кіно не лише для обраних», - йдеться у відео.

Режисерка каже, що документалістика – це її життя. Ольга, яка сама створила декілька документальних фільмів, вважає: розповісти про близьку до серця подію через кіно – це своєрідна терапія. Кожен з учасників проекту вибрав родинну історію, про яку мало хто говорив удома.

Водночас, щоб створити фільм, треба не лише мати таку життєву історію, але й вміти розповісти її на екрані. У цьому відвідувачам курсу допомагають студенти – майбутні режисери.

Ольга сама прийшла до кінематографа не одразу і мала швидко освоювати професію. Це дає їй натхнення навчати новачків перших кроків роботи з камерою.

Відео: Голос Америки