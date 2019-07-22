Діаспора в США очікує від нового парламенту України продовження курсу до ЄС і НАТО

Українська діаспора у США очікує, що новий парламент, який українці обирали 21 липня, продовжуватиме курс на шляху до Європейського союзу і НАТО.

Про це Радіо Собода заявив президентУкраїнського конгресового комітету Америки (УККА) Андрій Футей.

«Головний виклик для України, нового парламенту – це європейська інтеграція, сприяння до членства в ЄС і НАТО, тісна співпраця зі США і Канадою, зупинення російського агресора, щоб він покинув, вийшов з території України», – зазначив президент УККА.

Він назвав важливим і надалі покращувати стратегічне партнерство між США і Україною. «Українська діаспора в усьому світі, яка становить понад 20 мільйонів осіб, впливатиме на уряди своїх країн. Наше завдання у Вашингтоні – впливати на американський уряд, адміністрацію президента Трампа, конгресменів у питаннях України, щоб вони чинили тиск і Україна йшла у напрямку, визначеному 5 років тому. Сподіваюсь, що український народ буде мудрий сьогодні і обиратиме тих людей, які скеровуватимуть Україну на Захід, на євроінтеграцію, а ми в українській діаспорі старатимемося бути впливовими не лише на наш уряд, але мають бути відчинені двері між новобраним президентом України, урядом, Верховною Радою, щоб вони відчували, що позитивні досягнення за 5 років мусять продовжити», – наголосив Андрій Футей.

За словами президента УККА, який працює одним із керівників місії Світового конґресу українців (СКУ) зі спостереження за виборами в Україні, виборча кампанія 21 липня проходила спокійно, без порушень.

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Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців відрядив на вибори в Україну 143 спостерігачі, а Український конгресовий комітет Америки – 32 короткотермінових спостерігачів.

Крім того, 125 довгострокових спостерігачі ведуть моніторинг західних засобів масової інформації на наявність будь-яких фактів дезінформації щодо цих виборів в 28 країнах.

Фото, відео: Радіо Свобода