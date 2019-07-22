Канада привітала Україну з успішним проведенням виборів до Ради

Канада вітає український народ з успішним проведенням позачергових парламентських виборів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Тwitter.

“Вітаємо народ України із проведенням парламентських виборів. Канада пишається підтримкою вільних та чесних виборів в Україні, і ми й надалі підтримуватимемо українців у досягненні безпечного, успішного та демократичного майбутнього”, - зазначили у канадському зовнішньополітичному відомстві.

Félicitations au peuple de l’#Ukraine pour la tenue des élections législatives auj. Le Canada est fier de soutenir des élections libres & justes en Ukraine, & nous continuerons de soutenir le peuple de l’Ukraine dans ses efforts pour bâtir un avenir sûr, prospère & démocratique. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) 22 липня 2019 р.

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Як повідомляв Укрінформ, Канада відрядила на парламентські вибори до України близько 200 спостерігачів. За першим і другим туром президентських виборів в Україні стежило близько 150 канадських спостерігачів. Іще кілька сотень спостерігачів за канадської фінансової підтримки прибули до України від ОБСЄ. Головою канадської спостережної місії за в Україні є Ллойд Аксворсі, який за свою тривалу політичну кар’єру очолював МЗС Канади й низка інших міністерств.