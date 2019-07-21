Голова спостережної місії Канади відвідав дільниці в Обухові

Голова спостережної місії Канади на парламентських виборах в Україні почесний Ллойд Аксуорті та керівник місії Оля Одинська-Ґрод відвідали виборчі дільниці у місті Обухові на Київщині, де спостерігали за голосуванням у день виборів.

Про це Укрінформу повідомили у місії.

"Місія Канади-2019 по всій Україні здійснює спостереження за голосуванням на парламентських виборах... Сьогодні голова місії Канади почесний Ллойд Аксуорті та керівник місії Оля Одинська-Ґрод відвідали виборчі дільниці (ДВК) у місті Обухові, Київської області, де спостерігали за процесом голосування у день виборів. Наступного дня після виборів, 22 липня, пан Аксуорті надасть попередній звіт місії щодо виборів народних депутатів України 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, звіт містить аналіз усіх аспектів виборчого процесу станом на сьогодні, зокрема передвиборчий період, а також результати спостереження за процесом голосування та підрахунку голосів у день виборів.

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"Ми сподіваємося, що наші спостереження, які здійснювалися 178 канадськими спостерігачами КАНАДЕМ по всій Україні, сприятимуть зміцненню довіри до виборчого процесу. Нашою метою є визначення того, чи відбуваються ці вибори відповідно до виборчого законодавства та міжнародних стандартів. Проте я вважаю, що наша присутність дає людям відчуття впевненості в тому, що тут є третя сторона, яка неупереджено спостерігає за ситуацією", - зазначив Аксуорті.

"Ми продовжимо здійснювати спостереження і після закриття виборчих дільниць. Наші представники залишаються у країні для того, щоби спостерігати за процесами після виборів", - додав він.

Аксуорті підкреслив, що ця місія є ще одним прикладом відданості Канади підтримці демократичного розвитку України.

Місії спостереження за виборами КАНАДЕМ долучилася до більш ніж 130 місій у понад 40 країнах, що значним чином вплинуло на зміцнення демократичного процесу. Починаючи з 2004 року вона направила приблизно 2000 спостерігачів до України для спостереження за 11виборами. Місія спостереження за виборами КАНАДЕМ діє відповідно до "Декларації принципів міжнародного спостереження за виборами", ухваленої Організацією Об’єднаних Націй у 2005 році.