Українці Канади голосують на трьох дільницях

Усі три виборчі дільниці у Канаді - в Торонто, Оттаві та Едмонтоні розпочали свою роботу за графіком.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, зранку черг до дільниць не спостерігається.

До виборчих списків на дільниці в Оттаві внесено більше 1100 осіб, однак до меж велетенського округу входить не лише столиця Канади, а й провінції Квебек, Нова Шотландія, Нью-Брансвік, Острів Принца Едварда й Ньюфаундленд та Лабрадор. З огляду на такі великі віддалі, в першому турі президентських виборів у Оттаві узяло участь всього кількасот українців.

Генеральне консульство України в Едмонтоні, на території якого знаходиться виборча дільниця, було відкрите минулого року, тож ці вибори є для нього лише другими. Консульський округ так само поширюється на тисячі кілометрів й включає провінції Альберта, Британська Колумбія, Саскачеван, Манітоба, а також Північно-Західні території, Юкон й Нунавут. Однак, раніше українці із Західної Канади мусили подорожувати для голосування аж до Торонто, тож у першому турі президентських виборів Едмонтон показав дуже високу, як для закордонної виборчої дільниці явку, що склала близько 26%.

У Торонто ж проживає найчисельніша українська громада Канади й одна з найбільших у світі. Аби мати змогу прийняти якомога більше виборців, на території Генконсульства під виборчу дільницю тимчасово переобладнали найбільший зал. Дипустанова також залишатиметься закритою у понеділок, аби дати змогу членам виборчої комісії точно підрахувати усі голоси.

Зазначимо, що всі виборчі дільниці в Канаді працюватимуть до 20:00 за місцевим часом. Однак, з огляду на різницю в часі, дільниці в Оттаві та Торонто закриються о 3 ранку за Києвом, а у Едмонтоні - о 5 ранку.

Як повідомлялося, 21 липня проходять позачергові вибори до Верховної Ради України.