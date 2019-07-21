Українці почали голосувати у США: голова ДВК розповів, звідки їдуть люди

Голосування на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради України в Сполучених Штатах офіційно стартували о 15-й годині за київським часом на виборчих дільницях у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Загалом, на них зареєстровано понад 19 тис. громадян України, які матимуть змогу віддати свої голоси в неділю, повідомляють власні кореспонденти Укрінформу.

Особливістю голосувань у Закордонному виборчому окрузі є відсутність бюлетенів за мажоритарними списками. Тобто, люди обиратимуть лише партії, які офіційно зареєстровані ЦВК.

Як зауважив у коментарі Укрінформу голова виборчої комісії у Вашингтоні Андрій Маріянич, всього на дільниці зареєстровано 7334 людини зі штатів, що покривають майже все східне узбережжя США.

«В основному, люди приїжджають своїми автомобілями зі штатів, які (розташовані - ред.) за п‘ять-шість годин від виборчої дільниці. Знаю, що раніше також, наприклад, з Огайо, винаймали автобус, з Техасу прилітали літаком», - розповів голова ДВК.

На виборчій дільниці, що працює при Генеральному консульстві у Нью-Йорку, на позачергових парламентських виборах зареєстровано 12045 людей з дев’яти штатів, головним чином північного сходу США. Виборці також долають великі відстані, щоб скористатися правом голосу.

Загалом у США працюватимуть чотири виборчих дільниці, утворені на постійній основі при консульських установах – у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго й Сан-Франциско. Всі вони прийматимуть виборців з 8-ї ранку до 20-ї вечора за місцевим часом. Через різницю часових поясів, найбільш віддалена дільниця в Сан-Франциско закриється останньою, о шостій ранку за Києвом.

фото: Посольство України в США