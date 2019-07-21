У Варшаві проголосували вже більше 800 українців, явка зростає

На виборчій дільниці з виборів до Верховної Ради України у Варшаві станом на 13-ту годину за київським часом проголосували 805 осіб.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомив голова дільничної виборчої комісії у Варшаві Олександр Пустовий.

“Станом на 12:00 (за місцевим часом – ред.) на дільниці проголосувало вже 805 осіб”, - сказав Пустовий.

На виборчій дільниці у Варшаві проголосували вже близько тисячі громадян України/ Фото Юрія Банахевича

Він додав, що процес голосування проходить спокійно, інцидентів не зафіксовано.

Опівдні явка виборців дещо зросла. У черзі на голосування перебувають декілька десятків осіб.

Як інформувало агентство, загалом на виборчій дільниці у Варшаві до списків виборців включено 19 тис. 404 особи.

У Польщі громадяни України можуть ще проголосувати при генконсульствах у Кракові та Любліні, а також при консульстві у Гданську.