КВУ прогнозує явку на Дніпропетровщині не більше 55%

Явка виборців у Дніпропетровській області станом на 11 годину становить від 10 до 15% в залежності від населеного пункту.

Про це сказав на пресконференції голова правління Комітету виборців України в Дніпропетровській області Станіслав Жолудєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цю годину у сільській місцевості вже проголосувало до 15% виборців, що дещо більше в порівнянні з попередніми виборами. Очевидно це збільшення у ранковий час пов’язано з тим, що далі люди поспішають на городи, на відпочинок та інше. У містах проголосувало на цей час, як і раніше, від 10 до 12 відсотків виборців», - сказав Жолудєв.

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Також він зазначив, що Україна має небагато прикладів, коли вибори проходять у літній час. Це має свою специфіку, адже активна молодь, студенти перебувають на канікулах, у відпустках або за кордоном. Тому нині не варто очікувати такої явки, як була на попередніх президентських виборах (67% - ред.).

«Очікуємо, що на кінець голосування ми матимемо не більше 55%», - зазначив Жолудєв.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради.