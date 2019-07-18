КВУ повідомляє про масштабне використання чорного піару у виборчій кампанії

Комітет виборців України повідомляє про безпрецедентні масштаби поширення чорного піару в рамках парламентської виборчої кампанії.

Про це йдеться у повідомленні КВУ у Facebook.

"Спостерігачі КВУ повідомляють про факти масштабного використання технологій чорного PR на позачергових виборах народних депутатів. Такі технології є безпрецедентними у порівнянні із попередніми виборчими кампаніями. За оцінкою спостерігачів КВУ такі факти мають місце у переважній більшості виборчих округів", - інформують у Комітеті виборців.

На думку голови КВУ Олексія Кошеля, така технологія набула масового поширення через надзвичайно короткий час ведення агітаційної кампанії. Багато кандидатів проводили активну кампанію фактично в останні 2-3 тижні напередодні дня голосування. Тому і часу, щоб спростувати поширення недостовірних відомостей у кандидатів залишається досить мало.

"Одним із рекордних округів по поширенню матеріалів чорного PR є ОВО №96 на Київщині. Окрім масового поширення матеріалів із ознаками чорного PR, в окрузі має місце масштабна реклама Інтернет-ресурсу, спрямованого проти кандидата Я. Москаленка. Зокрема, портрет кандидата подано із використанням траурної стрічки, а розділи сайту вказані із використанням ненормативної лексики", - зазначають у КВУ.

Також, за інформацією організації, у Херсонській області в окрузі №186 (місто Олешки) було масово поширено агітаційні матеріали із критикою кандидата-самовисуванця Євгена Рищука.

"За свідченням очевидців листівки і газети були розкидані над містом із гелікоптера. Такі ж матеріали були масово поширені в місті Гола Пристань, що також входить в ОВО №186", - зазначають у КВУ.

На Черкащині проти кандидата в народні депутати Владислава Голуба (ОВО №197) були масово поширені наклепницькі листівки зі звинуваченнями в "смертельній корупції".

Також, як повідомляє КВУ, в окрузі №195 із 27 кандидатів 5 заявляють, що балотуються за підтримки "Слуги Народу". При цьому четверо із них зареєстровані як самовисуванці.

"В окрузі має місце поширення агітаційних матеріалів клонів кандидата від партії "Слуга Народу", які повідомляють про "заміну" кандидата-висуванця від цієї політичної сили. Так на білбордах та агітлистівках кандидатів А.Прокопова, О.Цурана та Л.Стопчак з’явилися написи "заміна", виділені червоним кольором. Таким чином кандидати намагаються донести до громадян неправдиву інформацію про те, що відбулася заміна кандидата-висуванця партії "Слуга Народу"", - ідеться в повідомленні.

Комітет виборців також повідомляє, що в Запоріжжі розміщено агітаційні білборди, на яких зображено фото голови Верховної Ради, №2 у виборчому списку партії "Європейська солідарність" Андрія Парубія з написом "Ківа – це моя квота". Зазначається, що білборди виконані у стилістиці та кольорах політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", від якої балотується Ілля Кива (№34 виборчого списку).

Позачергові вибори народних депутатів України відбудуться 21 липня.