Зеленський про Куницького: Якщо він не віддав другий паспорт — не може бути депутатом

Президент Володимир Зеленський заявив, що Олександр Куницький не може стати народним депутатом України, якщо він досі є громадянином двох країн.

Як повідомляє Depo.Харків, ситуацію з Олександром Куницьким президент прокоментував після наради з питань незаконної вирубки лісів у Харківській області з місцевою владою і правоохоронними органами.

До Зеленського підійшла журналістка з проханням прокоментувати ситуацію навколо кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Президент відповів, що, за його інформацією, Олександр Куницький "здав паспорт". Журналісти уточнили, що кандидат від "Слуги народу" тільки заявив про намір відмовитися від громадянства Ізраїлю, але юридично він досі має два паспорти на руках.

Почувши це, Володимир Зеленський заявив, що Куницький не може бути в такому випадку бути народним депутатом Верховної Ради України.

"Згідно із законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Я думаю так. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав – не може бути депутатом", – сказав глава держави.

Раніше з’явилася інформація про наявність в Олександра Куницького подвійного громадянства, що заборонено українським законодавством.

Куницький згодом підтвердив, що є громадянином Ізраїлю, проте стверджує, що на момент подачі заяви в ЦВК написав заяву в генеральне консульство Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства.

ЦВК скасувала реєстрацію Куницького, але через іншу причину — він не жив останні 5 років в Україні, проте суд скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів.