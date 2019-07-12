"Слуга народу" вимагає від ЦВК поновити реєстрацію Куницького

Партія "Слуга народу" підтримує позицію Олександра Куницького, який балотується від цієї політсили в окрузі №169 у Харкові, оскаржити рішення ЦВК щодо скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати.

Про це Укрінформу повідомили у п'ятницю в пресслужбі "Слуги народу".

У повідомленні наголошується, що за словами юристів партії, рішення ЦВК про скасування реєстрації Куницького кандидатом у народні депутати було ухвалене з грубим порушенням закону, оскільки комісія не врахувала позицію представника партії і пояснення кандидата про те, що він перебував за межами України у зв’язку з відрядженням.

"Тривалість перебування Олександра Куницького за кордоном не була більшою, ніж це дозволено вимогами законодавства. Ми це озвучували, проте ЦВК цей факт враховувати відмовилась", – пояснив представник партії "Слуга народу", адвокат Олександр Качура.

Він зауважив, що скарга від заявника, на підставі якої було ухвалено постанову ЦВК про скасування реєстрації, була подана з порушенням законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. Як зазначили у ЦВК, відповідна скарга надійшла від іншого кандидата по 169-му округу – Олега Петриченка.

У Центрвиборчкомі пояснили, що згідно з інформацією Державної прикордонної служби, протягом останніх п’яти років перед днем позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року).

Як зауважили у ЦВК, Комісія не взяла до уваги доводи Куницького щодо його тривалої відсутності у 2015 році на території України у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях, оскільки за законом службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). Однак Куницький не надав доказів на підтвердження трудових відносин.

Зі свого боку, Куницький написав у Facebook, що оскаржить рішення комісії в суді.

Раніше Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.