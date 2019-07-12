ЦВК зняла з виборів «слугу народу» Куницького

ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Комісії.

Зазначається, що у діях кандидата помітили порушення, яке заважає йому балотуватися – він не проживав на території Україні останні 5 років.

До ЦВК надійшла скарга від іншого кандидата в депутати в окрузі Куницького №169 Олега Петріченка, у якій той просив скасувати реєстрацію конкурента, оскільки він припинив громадянство України.

Комісія перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року). Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але відповідних доказів не надав, повідомили у Комісії.

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"Таким чином, Куницьким О.О. не дотримано вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року", - зазначають у ЦВК.