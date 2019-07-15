Суд дозволив Куницькому від "Слуги народу" брати участь у виборах

Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від “Слуги народу” Олександра Куницького, який заявляв, що є громадянином Ізраїлю.

Про це інформує “Громадське”.

“Шостий апеляційний суд Києва поновив як кандидата в народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради України Олександра Куницького від партії “Слуга народу”, - йдеться в повідомленні.

Відео засідання суду Куницький оприлюднив у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169-му округу Олександра Куницького.

У Центрвиборчкомі пояснили, що згідно з інформацією Державної прикордонної служби, протягом останніх п’яти років перед днем позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року).

кКомісія не взяла до уваги доводи Куницького щодо його тривалої відсутності у 2015 році на території України у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях, оскільки за законом службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Однак Куницький не надав доказів на підтвердження трудових відносин.

Раніше Куницький підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.

Фото: Олександр Куницький, Facebook