Кандидат від «Слуги народу» підтвердив, що є громадянином Ізраїлю

Олександр Куницький, який балотується від партії «Слуга народу» в окрузі №169 у Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.

Як інформує UA:Харків, про це він заявив 6 липня на зустрічі з виборцями у Харкові.

«Я емігрував зі своїм батьком в 12 років до Ізраїлю. У 2002 році вступив на службу до армії Ізраїлю. Чим я дуже пишаюся. У 2005 році, після армії, я повернувся до України. Відтоді я проживаю в Україні», - сказав Куницький.

При цьому він наголосив, що звернувся до посольства Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

«З моменту подачі моєї заяви до ЦВК, я написав заяву до генерального консульства Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства», - пояснив Куницький.

Також зазначається, що він прокоментував і факт внесення його до бази сайту «Миротворець».

«Додати мене на сайт «Миротворець» - це найкращий піар для мене й найяскравіший кінець для цього сайту. Бо якщо я – сепаратист зі своєю діяльністю, тоді кожен може завтра там опинитися», - сказав Куницький.

Як повідомляв Укрінформ, Центрвиборчком проводив перевірку інформації про наявність у кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького громадянства Ізраїлю.

Фото: Олександр Куницький, Facebook