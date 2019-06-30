ЦВК перевіряє, чи справді від "Слуги народу" в Раду йде громадянин Ізраїлю

Центрвиборчком проводить перевірку інформації про наявність у кандидата в народні депутати від партії “Слуга народу” Олександра Куницького громадянства Ізраїлю.

Про це повідомляє Громадське.

“Кандидата від президентської партії “Слуга народу” Олександра Куницького звинуватили у тому, що він має громадянство Ізраїлю, через що він не може брати участь у виборах. Центрвиборчком проводить перевірку, сам кандидат інформацію про другий паспорт заперечує”, - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим радник глави ЦВК Олександр Остапа заявив, що комісія має інформацію про наявність громадянства Ізраїлю в Куницького.

“Наразі у ЦВК є всі доказові документи. Зараз проходить дослідження. Коли його буде завершено, буде ухвалено відповідне рішення”, - сказав Остапа, не уточнивши, скільки саме триватиме перевірка.

Зазначається, що Куницький балотується до Верховної Ради в 169-му мажоритарному окрузі в Харкові.