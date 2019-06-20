ЦВК зареєструвала кандидата-двійника в “угорському” окрузі на Закарпатті

ЦВК зареєструвала на виборчому окрузі №73 ще одного Василя Івановича Брензовича. Він балотується від того ж округу, що й Василь Іванович Брензович - чинний представник угорської меншини у Верховній Раді.

Інформація про це розміщена на офіційному сайті ЦВК.

"Самовисування, ОВО №73. Народився 12 жовтня 1977 року в селі Люта Великоберезнянського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Люта Великоберезнянського району Закарпатської області, судимість відсутня", - йдеться у повідомленні.

Ця людина має ідентичні дані з кандидатом від угорської громади по округу 73 Василем Брензовичем, який народився 25 квiтня 1964 року в селі Запсонь Берегівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту, є народним депутатом України та член "КМКС" Партії угорців України (у перекладі з угорської мови означає Товариство угорської культури "Закарпаття" - ред.).

У зв’язку з реєстрацією ще одного кандидата з ідентичними даними на угорських сайтах Закарпаття та в соцмережах шириться інформація про провокацію та перетягування голосів.