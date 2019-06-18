ЦВК зареєструвала кандидатом голову РДА, який тролив Путіна

Голова Генічеської РДА Херсонської області Олександр Воробйов зареєстрований як кандидат у народні депутати у 185 одномандатному виборчому окрузі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

«Воробйов Олександр Степанович народився 7 сiчня 1968 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Генічеська районна державна адміністрація Херсонської області, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування», - йдеться у повідомленні.

Олександр Воробйов, який очолює РДА району, що межує з тимчасово окупованим Кримом, відомий тролінгом Путіна. Воробйова називали однією із головних інтернет-зірок української політики.

Так, на мітингу та марші на підтримку опору Криму біля адмінмежі з анексованим Росією півостровом в Генічеському районі Воробйов звернувся до Путіна: - «Вова! Вовочка! Ми тебе зубами гризти будемо!». Виступав Воробйов на цьому мітингу з кузова вантажівки.

Читайте також: ЦВК зареєструвала вже 583 кандидати у депутати

Також місцеві журналісти вигадали термін «вороб’їзми» для висловлювань Воробйова під час публічних виступів.

ЗМІ називали його найзаможнішим серед голів районних і обласної державних адміністрацій Херсонщини за даними декларацій 2016 року.

Фото: 24 канал