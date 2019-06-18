ЦВК зареєструвала кандидатом голову РДА, який тролив Путіна
Про це повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
«Воробйов Олександр Степанович народився 7 сiчня 1968 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Генічеська районна державна адміністрація Херсонської області, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування», - йдеться у повідомленні.
Олександр Воробйов, який очолює РДА району, що межує з тимчасово окупованим Кримом, відомий тролінгом Путіна. Воробйова називали однією із головних інтернет-зірок української політики.
Так, на мітингу та марші на підтримку опору Криму біля адмінмежі з анексованим Росією півостровом в Генічеському районі Воробйов звернувся до Путіна: - «Вова! Вовочка! Ми тебе зубами гризти будемо!». Виступав Воробйов на цьому мітингу з кузова вантажівки.
Також місцеві журналісти вигадали термін «вороб’їзми» для висловлювань Воробйова під час публічних виступів.
ЗМІ називали його найзаможнішим серед голів районних і обласної державних адміністрацій Херсонщини за даними декларацій 2016 року.
Фото: 24 канал