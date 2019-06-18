ЦВК зареєструвала вже 583 кандидати у депутати

Центральна виборча комісія у вівторок зареєструвала 122 кандидати у народні депутати України, які балотуватимуться в одномандатних виборчих округах.

Про це йдеться у пресрелізі ЦВК, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Сьогодні Комісія зареєструвала 122 кандидати у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 97, висунутих політичними партіями – 25", - зазначають у відомстві.

Відтак, станом на 18 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 583 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 511, висунутих політичними партіями – 72.

Як повідомлялося, станом на 14 червня Центральна виборча комісія створила 199 одномандатних виборчих округів. На дострокових виборах Верховної Ради працюватимуть 29841 виборча дільниця, у тому числі: 28652 звичайні, 1087 спеціальні і 102 закордонні. В одномандатних виборчих округах зареєстровано 188 кандидатів, які обиратимуться за мажоритарною системою. У виборчому процесі беруть участь 14 політичних партій.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися в Україні 21 липня.

Відповідно до затвердженого ЦВК календарного плану підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, термін висування кандидатів у народні депутати України політичними партіями сплив 10 червня.

Висування кандидатів у депутати шляхом самовисування триватиме до 20 червня.