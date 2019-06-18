Голова ЦВК не виключає проблем із виборчими комісіями через “сезон відпусток”

Центральна виборча комісія здійснила всі необхідні кроки для підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Про це сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук в інтерв’ю ВВС Україна.

“З боку ЦВК все, що треба було зробити, зроблено. Ми запустили процедури закупівель, виконали підготовчу роботу, розпочали необхідну комунікацію з підприємствами та відповідними органами. Ми також знаємо, хто буде для нас готувати необхідні матеріали, наприклад, бюлетені, тому що це дуже специфічний документ, який треба надрукувати. І треба мати відповідні потужності”, - відповіла вона на запитання, чи готова ЦВК до виборів.

Водночас Сліпачук не виключила, що можуть виникнути проблеми із формуванням місцевих комісій.

За її словами, вони мають бути створені за два тижні, але оскільки усе відбувається влітку під час відпусток, потрібно зрозуміти, чи зможуть окружні комісії знайти необхідну кількість членів.

Вона підкреслила, що важливо також, чи зможуть кандидати подати необхідну кількість своїх представників, щоб в окружних комісіях було достатньо людей.

“Якщо цього не відбудеться, то потрібні важкі й невідкладні заходи, які ми вживали під час президентських виборів. Ви знаєте, що ми навіть оголошували відкриту подачу кандидатур, зверталися до всіх виборців, закликаючи: будь ласка, приєднайтесь до нас у цьому процесі, займіть активну громадянську позицію, допоможіть ЦВК в забезпеченні виборів”, - додала Сліпачук.

Також голова ЦВК не виключила, що можуть виникнути і проблеми з явкою виборців через літній сезон.

“Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі”, - сказала Сліпачук.

Як повідомлялося, дострокові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.