Конституційний суд не може зупинити вибори - голова ЦВК

Конституційний суд України не може зупинити своїм рішенням парламентські вибори, а може лише визначити конституційність указу Президента про розпуск Верховної Ради, переконана голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Про це вона сказала в інтерв’ю "ВВС News Україна".

"Конституційний суд - єдиний орган, який може вирішувати, був цей президентський указ конституційним чи ні. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити та як ми маємо поводитися. Тому що КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше", - сказала вона.

За словами Сліпачук, далі ЦВК потрібно буде зрозуміти обґрунтування та мотиви цього рішення, щоб здійснити необхідні кроки.

"Якщо вони (КСУ - ред.) оголошують, що указ не відповідає Конституції, то це означає, що немає такого указу, а значить - я не маю жодних законних підстав витрачати державні кошти. Дуже багато питань виникає... Ми дійсно зараз в дуже складній ситуації, тому що процес підготовки до виборів пішов. Він не може бути відкладений чи на якийсь час тимчасово зупинений. Зараз ми перебуваємо на кінцевому етапі реєстрації, яка закінчиться 20 червня. Далі ми маємо п'ять днів, щоб власне здійснити реєстрацію і ухвалити необхідні рішення. Це вже буде 25 червня. А потім нам треба ухвалити рішення про форму виборчого бюлетеня, потім перейдемо до наступного етапу", - додала голова ЦВК.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. Серед причин розпуску Ради у команді Зеленського називали відсутність коаліції.

24 травня "Народний фронт" вніс до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

4 червня Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи щодо відповідності Конституції указу "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів".

Натомість Голова ВР Андрій Парубій наполягає, що парламентська коаліція налічувала 227 народних депутатів до виходу з неї фракції "Народний фронт" 17 травня.

Він також заявив, що вже передав у Конституційний суд документ про чисельність коаліції, якого не вистачало на засіданні КСУ 11 червня.

Крім того, спікер додав, що крім членів двох фракцій, до коаліції входило багато позафракційних депутатів.