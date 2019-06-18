Конституційний суд не має доказів існування коаліції - представник Зеленського

За його словами, на офіційний запит від 5 червня на ім’я голови Верховної Ради України щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь. Цей запит подавався через розгляд у КСУ подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента № 303/2019 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів, зазначив Веніславський.

«Що стосується заяв голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій – БПП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи. Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була утворена нова коаліція, Голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік», – заявив Веніславський.

Отже, за його словами, останні заяви Парубія – це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. Серед причин розпуску Ради у команді Зеленського називали відсутність коаліції.

24 травня "Народний фронт" вніс до КСУ подання з 62 підписами народних депутатів про неконституційність указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

4 червня Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи щодо відповідності Конституції указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів».

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Натомість Голова ВР Андрій Парубій наполягає, що парламентська коаліція налічувала 227 народних депутатів до виходу з неї фракції "Народний фронт" 17 травня.

Він також заявив, що вже передав у Конституційний суд документ про чисельність коаліції, якого не вистачало на засіданні КС 11 червня.

Крім того, спікер додав, що крім членів двох фракцій, до коаліції входило багато позафракційних депутатів.