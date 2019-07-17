Українські кіномузичні проекти покажуть на фестивалі в Чехії

Два українські кіномузічні проекти демонструватимуться 27 липня та 3 серпня на фестивалі у чеському місті Угерське Градіштє.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Чехії у Facebook.

«Хочете побачити, як виглядав Київ 1929 року? Тоді поїхали з нами на кінофестиваль до Угерського Градіштє! У співпраці з Довженко-Центр: Dovzhenko Centre (Національний центр Олександра Довженка – ред.) та Letní filmová škola Uherské Hradiště привеземо до Чехії аж два українські кіномузичні проекти», - повідомляється у дописі.

Зокрема, 27 липня відбудеться показ фільму "Ордер на арешт" Георгія Тасіна з музичним супроводом легендарного гурту «Вагоновожаті».

У суботу, 3 серпня, демонструватимуть стрічку "Навесні" брата Дзиґи Вертова Михаїла Кауфмана з новим саундтреком від Олександра Кохановського.

Як зазначається, усе це доповнить «лекція від найкращого знавця українського кіноаванграду з Національного центру Олександра Довженка Станіслава Мензелевського (Stanislav Menzelevskyi)».

«Відреставровані фільми, новий живий звук і гаряче чеське літо чекатимуть на вас в Угерському Градішті!», - зазначається у дописі.

Фото: Укрінформ, сторінка Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze у Facebook