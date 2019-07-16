У Португалії протестували проти вироку Віталію Марківу

Акція протесту проти несправедливого вироку нацгвардійцю Віталію Марківу відбулася у Лісабоні за участі української громади.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 16 липня, активісти української громади у Лісабоні зібралися навпроти італійського посольства в Португалії, щоб записати відеозвернення португальською мовою про свою вкрай негативну позицію щодо вироку італійського суду у місті Павія, який засудив Віталія Марківа до 24-хрічного ув’язнення за нібито організацію вбивства італійського журналіста на Донбасі», - йдеться у дописі.

На думку активістів, це «політична, замовлена Москвою справа проти України».

Як повідомив Укрінформу Павло Садоха, на відео активіст Василь Бочко, зокрема, нагадує, що 12 липня кримінальний суд міста Павія виніс вирок 24 роки ув'язнення сержанту національно гвардії України Віталію Марківу за нібито вбивство італійського журналіста в російсько-українській війні.

"Сьогодні українці в багатьох містах світу збираються під посольствами Італії, щоб продемонструвати незгоду з таким рішенням, оскільки є очевидним те, що рішення італійського суду було винесено під впливом Москви. Це вирок не лише проти Віталія, але проти України, кожного українця і проти миру в Європі!", - йдеться у зверненні.

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Він заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

Фото: RFE/RL, сторінка Павла Садохи у Facebook

Відео: Павло Садоха