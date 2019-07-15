Українці у Нью-Йорку пікетують консульство Італії через вирок Марківу

Перед генеральним консульством Італії у Нью-Йорку у понеділок відбувається пікет проти вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, якого суд Павії засудив до 24 років ув’язнення.

Про це повідомляє з місця події власний кореспондент Укрінформу.

«Щось там доводили італійські журналісти (на суді над Марківим - ред.), але ми вважаємо, що ці докази неправдиві і справа була сфабрикована. Ми вимагаємо від італійського уряду надати Марківу доступ до справедливого правосуддя», - розповів у коментарі власкору Укрінформу активіст Razom for Ukraine Алекс.

Пікет проти вироку Марківу перед консульством Італії в Нью-Йорку / Фото: Георгій Тихий, Укрінформ

Пікет зібрав близько десятка людей. У руках вони тримають плакати з написами «Свободу Віталію Марківу», «Італійське правосуддя не повинно діяти за путінськими вказівками». Вони також скандують «Свободу Віталію Марківу!», коли з дверей консульства виходять співробітники та відвідувачі.

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«Це міністр внутрішніх справ Італії, який, як бачите, стоїть на Червоній площі у футболочці з Путіним, в якомусь мілітарному прикиді. А тут він стоїть у футболочці з написом «Ні санкціям проти Росії». Коли маємо міністра внутрішніх справ з також позицією, то маємо і суди з такою позицією, і прокуратуру з такою позицією. Це упереджений суд, упереджене судочинство, і проти цього ми протестуємо», - розповів Алекс про свій плакат, на якому зображений міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, відомий своєю прихильністю до Кремля.

Як повідомляв Укрінформ, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його на 24 років ув’язнення.

Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі терміново вирішити питання повернення на батьківщину Віталія Марківа.