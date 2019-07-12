Україна оскаржить вирок Марківу в Італії

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення.

Про це він написав у Twitter.

“24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду”, - наголосив Аваков.

Міністр заявив, що це рішення буде оскаржене.

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“Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі”, - підкреслив Аваков.

Як повідомлялося, суд в Італії 12 липня виніс вирок українському нацгвардійцю Марківу, засудивши його до 24 років ув'язнення.

В останньому слові Марків сказав, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.

Захист відкидав ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи, які лунали після арешту Марківа.

Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.