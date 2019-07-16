Українці у світі проведуть акції до 5-ї річниці трагедії MH17

До 5-ї річниці катастрофи рейсу MН17 з Малайзії у різних країнах світу цього тижня відбудуться акції за участі українських активістів, представників української діаспори та друзів України.

Про це повідомляють організатори заходів.

«17 липня 2019 року о 16:30-17:30 приходьте на площу Бориса Нємцова у Вільнюсi, щоб відзначити 5-ту річницю трагедії малайзійського літака MH17», - йдеться на Facebook-сторінці події, організатором якої виступила Українська молодіжна асоціація "Зоря" у Литві.

Пам’ятна акція відбудеться у Ризі. «О 14:00 - тиха акція пам’яті біля посольства Нідерландів у Ризі. Злочин засуджується всім цивілізованим світом, незабаром будуть оприлюднені рішення і Європейського суду з прав людини. Пам'ятайте і ви! Пишіть листи євродепутатам», - йдеться у дописі на сторінці Ukrainas atbalsta biedrība/Товариство підтримки України у соцмережі.

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда днями оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі відео, в якому зазначила: «Ми приєднуємось до всесвітньої акції МН-17, ми пам’ятаємо і ми просимо європейських парламентарів і надалі тиснути на Росію, запроваджуючи нові санкції. Передаємо естафету українцям Малайзії та українцям Австралії».

У Парижі у середу також відбудеться акція до річниці катастрофи МН-17 за участі представників діаспори, активістів та друзів України, зазначається на сторінці події у Facebook. «Середа, 17 липня 2019 року, з 19:00 до 20:30 UTC+02, площа Трокадеро, 75116 Париж», - йдеться у повідомленні.

Організатор даної акції український активіст з Франції Володимир Когутяк у своєму відеозверненні напередодні річниці трагедії закликав до запровадження нових санкцій проти РФ. «Справедливість і правда мають бути почуті», - зазначив він.

У Лісабоні українці найближчими днями планують акцію до річниці катастрофи малазійського лайнера, повідомив Укрінформу голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

У Сіднеї 21 липня молитимуться за загиблими, зазначається на сторінці української церкви St Savvas of Kalymnos Orthodox Church Sydney - OCU у Facebook. «Дорогі друзі, 17 липня ми відзначатимемо 5 років з дня падіння рейсу МН-17 на сході України, збитого російським «Буком», унаслідок чого загинуло 298 осіб. З благословення митрополита Епіфанія у нашій церкві на завершення Божественної літургії у неділю, 21 липня, відбудеться панахида і поминальна служба за усіма жертвами рейсу. Запрошуємо приєднатися до нас», - йдеться у дописі.

Українські громади в інших країнах світу також планують проведення акцій до річниці катастрофи МН17. У соцмережі Facebook на сторінці Justice MH17 активісти розмістили карту, на якій червоними літачками позначені відповідні міста, де відбудуться акції. Серед них - Мюнхен, Париж, Варшава, Лісабон, Страсбург, Рим, Прага, Лондон тощо. Про це Укрінформу повідомив один з авторів цієї ініціативи.

За словами активістів, мета цих акцій полягає в тому, щоб нагадати суспільству про агресію Російської Федерації в Україні, Грузії, Сирії та інші міжнародні злочини РФ, порушення міжнародного права, необхідність продовження тиску на РФ з метою примусити визнати і припинити злочини проти України тощо.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Фото: Укрінформ, Ukrainas atbalsta biedrība/Товариство підтримки України у Facebook

Відео: Татьяна Лазда, Volodymyr Kogutyak у Facebook