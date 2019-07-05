Український дитячий хор «Щедрик» виступить у Відні

Український дитячий хор «Щедрик», який від початку свого існування ще в 1971 році дав більше, ніж 500 концертів по всьому світові, візьме участь у конкурсній програмі відомого міжнародного юнацького музичного фестивалю Summa Cum Laude у Відні.

Про це повідомляється на сайті посольства України в Австрії. «Ми зичимо успіху нашим юним музикантам! До речі, побачити їх ви зможете 7 липня об 11 годині в знаменитому залі MuTh (Am Augartenspitz 1, 1020 Wien) – рідному залі Хору віденських хлопчиків», - йдеться у публікації. «Також з радістю анонсуємо, що за фінансової та інформаційно-організаційної підтримки Посольства наш «Щедрик» виступить 10 липня о 14 годині в Stift Klosterneuburg під Віднем. Запрошуємо всіх бажаючих!», - наголосили в українському дипвідомстві. Фото: sclfestival.org