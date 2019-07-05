На кінофестивалі у Карлових Варах пройшла прем’єра української стрічки
Про це у Facebook повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс.
«Щойно на Карловарському міжнародному кінофестивалі відбулася світова прем'єра фільму молодого українського Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» з чудовою Ірмою Вітовською-Ванцою в головній ролі. Повний зал, теплий прийом, позитивні відгуки. Сподіваємося й на належну оцінку журі», - написав він.
У стрічці йдеться про 22-річного звукорежисера Вадима, який планує емігрувати в Канаду. Але перед від’їздом він має записати голос рідкісного птаха в горах на Закарпатті. Це замовлення стане для хлопця вирішальним.
Фестиваль у Карлових Варах триватиме з 28 червня до 6 липня. Поряд з українською стрічкою організатори обіцяють на фестивалі десять кіносвітових прем’єр.
Фото: ptel.cz, Facebook/Yevhen Perebyinis