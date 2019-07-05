На кінофестивалі у Карлових Варах пройшла прем’єра української стрічки

На 54-му міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах пройшов прем’єрний показ українського фільму режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі».

Про це у Facebook повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс.

«Щойно на Карловарському міжнародному кінофестивалі відбулася світова прем'єра фільму молодого українського Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» з чудовою Ірмою Вітовською-Ванцою в головній ролі. Повний зал, теплий прийом, позитивні відгуки. Сподіваємося й на належну оцінку журі», - написав він.

Як повідомлялося, «Мої думки тихі» потрапив до конкурсної програми East of the West міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

У стрічці йдеться про 22-річного звукорежисера Вадима, який планує емігрувати в Канаду. Але перед від’їздом він має записати голос рідкісного птаха в горах на Закарпатті. Це замовлення стане для хлопця вирішальним.

Фестиваль у Карлових Варах триватиме з 28 червня до 6 липня. Поряд з українською стрічкою організатори обіцяють на фестивалі десять кіносвітових прем’єр.

Фото: ptel.cz, Facebook/Yevhen Perebyinis