У Польщі зібрали рекордну суму допомоги сім’ї загиблого українця

У Польщі за тиждень зібрали вже понад півмільйона злотих (понад 130 тис. доларів) для батьків і сім’ї загиблого в середині червня на заході Польщі жителя Івано-Франківщини Василя Чорнея.

Про це повідомив у Facebook почесний консул України у Познані Вітольд Горовський.

“Маємо загалом (для дітей і батьків пана Василя) понад півмільйона злотих. Дуже дякуємо понад 5-ти тисячам платників та їх сім’ям”,- написав Горовський.

Раніше почесний консул повідомляв, що усі зібрані кошти буде потрачено на підтримку трьох неповнолітніх дітей загиблого до їх повноліття.

Як повідомлялося, в середині червня 36-річний Василь Чорней був знайдений мертвим в лісі на заході Польщі на відстані 120 км від місця своєї роботи. Як згодом з’ясувалося, коли йому стало погано у надзвичайно спекотний день його працедавець не надала йому допомоги, а вивезла до лісу, де він і був знайдений мертвим. Органи правосуддя арештували працедавця, а також затримали ще одного українця, який міг знати про всі обставини злочину.