У посольстві України в Йорданії пройде мультимедійна лекція “Монументальна Шевченкіана”

В приміщенні Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві 8 липня відбудеться мультимедійна лекція “Монументальна Шевченкіана” пам’яткознавця Руслана Теліпського.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.

“Запрошуємо усіх бажаючих познайомитися з персональною експозицією фоторобіт найкращих Кобзаревих пам’ятників та відвідати мультимедійну лекцію на тему світової монументальної спадщини Шевченківських об'єктів, їхню роль і значення у формуванні позитивного іміджу України від автора – дослідника-шевченкознавця Руслана Теліпського”, - йдеться у повідмоленні.

Захід запланований на 17:00 за місцевим часом.

Руслан Теліпський - український громадський діяч, шевченкознавець, країнознавець, мандрівник, фотограф-монументаліст, пам'яткознавець, волонтер.

Відомий зокрема тим, що особисто відвідав і сфотографував понад 1200 пам’ятників Кобзарю по всій Україні та у більш як 30 країнах світу на 5 континентах планети.