Українці в Лісабоні протестували проти повернення Росії до ПАРЄ

Українські діаспоряни у Лісабоні вийшли на акцію протесту проти безумовного повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), за яке проголосували європейські політики.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на сторінці у Facebook.

“Представники української громади Лісабону провели протест під головним офісом Соціалістичної партії Португалії, щоб задекларувати своє розчарування в політиках, які в ПАРЄ вибрали тероризм, понад безпеку, продажність понад дотримання домовленостей, смерть понад життя людей”, - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня 2019 року, ПАРЄ прийняла резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.