Діаспора закликає Канаду пом’якшити візовий режим для українців

Конгрес українців Канади обіцяє й надалі переконувати офіційну Оттаву скасувати візи для українців.

Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях канадським депутатам й урядовцям, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“КУК продовжуватиме виступати за запровадження безвізового режиму подорожей до Канади для українців, що сприятиме активізації двосторонніх відносин і покращенню економічних зв’язків”, - зазначається у документі.

У Конгресі пропонують поширити на громадян України систему попередньої електронної авторизації, на кшталт тієї, що вже діє в Канаді для бразильців.

“КУК закликає уряд Канади надати тим українцям, які виявили прихильність канадським міграційним принципам та в минулому дотримувалися міграційного законодавства Канади, можливість отримувати попередню електронну авторизацію”, - наголошується у рекомендаціях.

З 2017 року громадяни Бразилії, яким протягом минулих 10 років було надано канадську туристичну візу, мають змогу для наступних подорожей до Канади отримувати лише електронну авторизацію, що за кілька хвилин оформлюється онлайн й коштує 7 доларів.