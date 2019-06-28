Діаспора закликала Канаду надати Україні зброю
Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях канадським депутатам й урядовцям, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Конгрес українців Канади закликає уряд Канади провести повний перегляд запитів України про військове обладнання та надати вкрай необхідну оборонну зброю шляхом прямої військової допомоги”, - зазначається у документі.
В українській організації також виступили за розширення тренувальної місії UNIFIER. “Конгрес закликає уряд Канади усіляко розширяти тренування та підтримку в рамках операції UNIFIER, яка наближає Україну до євроатлантичних стандартів й сумісності із НАТО”, - стверджується у рекомендаціях.
Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло понад 10 тис. українських воїнів.
Минулого року Канада внесла Україну до так званого Контрольного переліку країн, до яких дозволені постачання автоматичної зброї, таким чином скасувавши де-факто збройне ембарго України.