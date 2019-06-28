Діаспора закликала Канаду надати Україні зброю

Канаді варто посилити військову підтримку України, передавши українським Збройним Силам оборонну зброю.

Про це йдеться у підготовлених Конгресом українців Канади рекомендаціях канадським депутатам й урядовцям, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Конгрес українців Канади закликає уряд Канади провести повний перегляд запитів України про військове обладнання та надати вкрай необхідну оборонну зброю шляхом прямої військової допомоги”, - зазначається у документі.

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В українській організації також виступили за розширення тренувальної місії UNIFIER. “Конгрес закликає уряд Канади усіляко розширяти тренування та підтримку в рамках операції UNIFIER, яка наближає Україну до євроатлантичних стандартів й сумісності із НАТО”, - стверджується у рекомендаціях.

Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло понад 10 тис. українських воїнів.

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Минулого року Канада внесла Україну до так званого Контрольного переліку країн, до яких дозволені постачання автоматичної зброї, таким чином скасувавши де-факто збройне ембарго України.