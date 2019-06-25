В Анкарі зазвучить українське “Соло”

З 28 по 30 червня в центрі сучасного мистецтва «CernModern» в Анкарі відбудеться Другий фестиваль сучасного танцю «Соло».

Про це повідомляє UkrAyna. Як зазначається, наприкінці червня, протягом трьох днів, митці з різних країн ділитимуться з глядачем своїм поглядом на сучасне мистецтво крізь призму хореографії. У фестивалі візьмуть участь 23 країни, зокрема, Туреччина, Україна, Польща, Франція, Німеччина, Австралія, Тайвань та інші. Україну представлятиме професійний хореограф, учасниця міжнародних проектів Анастасія Рембецька. Концерт нашої танцюристки можна відвідати 30 червня о 21:15. Адреса фестивалю: Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhıye, Ankara, Türkiye. Квитки за посиланням.