В Іспанії учні українського КОЦ «Дивосвіт» символічно попрощалися з початковою школою

В українському культурно-освітньому центрі (КОЦ) «Дивосвіт» учні 4-х класів символічно попрощалися з початковою школою.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

«Молодша школо, прощавай! Такі слова пролунали з вуст наших четвертокласників-дивосвітівців, ставши їхнім своєрідним епіграфом-прощанням з початковою школою», - зазначається у дописі.

Віршовані рядочки, які лунали під час першого випускного балу на життєвій стежині школяриків, окреслюють їхнє подальше становлення: «Молодша школо, прощавай! Ми не повернемось... Бувай! Наступний крок наш - 5-ий клас. Не буде соромно за нас!».

Розставання з початковими класами, першою вчителькою викликало у багатьох присутніх у залі непрохані сльозинки. У той же час, дітлахи раділи цікавому святковому дійству та наближенню довгоочікуваних канікул.

Безпосередність, безтурботність, радість - ці риси майбутні п'ятикласники яскраво проявили в ході випускного балу, передусім у декламуванні віршованого монтажу, театралізованих сценках, піснях, музичних виступах тощо.

Зокрема, був представлений інсценізований діалог між донечкою і татусем, ролі яких з успіхом виконали Аня Троцай і Ярик Поляк. Глядацька аудиторія вслухалась у слова пісень, які заспівали Анічка Ковалик, Ніка Кучер, Андрійко Вуйцік та дружній колектив 4-х класів. Сподобалась усім також скрипічна п'єса видатного композитора Йоганна Себастьяна Баха у виконанні Маркоса Авак'яна.

Класні керівники надали щирі, воістину материнські, настанови на щасливе майбутнє їхніх "пташенят". А директорка КОЦ «Дивосвіт» Наталя Бондаренко та майбутній класний керівник дітей Васкан Зоряна вручили учням свідоцтва про закінчення четвертого класу.

Батьки з хвилюванням і гордістю спостерігали за своїми улюбленими дітками, які за ці чотири роки змужніли, порозумнішали, витягнулися вгору і «ніби переступили черговий віковий бар'єр, який прокладає кладочку між дитинством і юністю».

Мами й татусі були безпосередніми учасниками балу. «По-перше, донечкам та синочкам роздали їхні листи-побажання, написані чотири роки тому, в вересні 2015 року, нагадавши, що бажали родичі перед початком першого класу. По-друге, батьки з дітьми закружляли в обов'язковому елементі всієї святкової програми - вальсі: мами - з синами, донечки - з татками», - зазначається у дописі.

У програмі свята також було фотографування на згадку та святковий стіл. Усім майбутнім п'ятикласникам побажали вдалого продовження шкільного життя-буття.

Як повідомляється у соцмережі, культурно-освітній центр «Дивосвіт» - це найбільша в Європі українська суботня школа для дітей та молоді, культурно-мистецький осередок. Діє з 2007 року в місті Алькоркон поблизу Мадрида. У закладі наразі здобувають знання понад 280 учнів.

Фото: Школа "Дивосвіт"