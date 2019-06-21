У Тель-Авіві пройде фестиваль культурної спадщини «Етнохутір»

Фестиваль культурної спадщини «Етнохутір» уп’яте відбудеться у Тель-Авіві 28 червня.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Минув рік, і знову прийшов час традиційного та улюбленого фестивалю культурної спадщини "Етнохутір", який пройде в Тель-Авіві вже вп’яте. Цього року, крім традиційних складових програми, на вас чекає низка сюрпризів», - зазначається у повідомленні.

У програмі фестивалю традиційно будуть представлені національна кухня України та гостей з інших країн, пісні у виконанні українських та ізраїльських колективів. Відбудеться благодійний ярмарок сувенірів та виробів ручної роботи. Будуть організовані майстер-класи, конкурси та розваги. Для малечі організатори заходу готують особливу програму.

«Приходьте всією родиною! Буде смачно та весело!», - йдеться у повідомленні.

Усі охочі також можуть взяти участь у фестивалі у якості волонтерів або запропонувати цікаві ідеї. Для цього необхідно зв’язатися з організаторами фестивалю за електронною поштою Isra.friends@gmail.com або за телефоном 054-2131463.

Як повідомляється, організаторами заходу виступила ініцативна група ізраїльських активістів «Ізраїльські друзі України». Зазначається, що фестиваль проводиться за підтримки Ukrainian Jewish Encounter та Посольства України в Державі Ізраїль.

Фото: Israeli Friends of Ukraine