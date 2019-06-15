Українські школи у Португалії підбили підсумки навчального року

Учні Міжнародної української школи, що живуть і навчаються у Португалії, отримали документи про здобуття середньої загальної освіти.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Португалії у Facebook.

«14 червня 2019 року в Посольстві України в Португалії відбулась церемонія вручення документів про здобуття середньої загальної освіти учнями Міжнародної української школи (МУШ), про проживають та навчаються в Португалії», - йдеться у дописі.

Було також підбито підсумки 2018-2019 навчального року, які презентували представники державної атестаційної комісії МУШ разом із учнями Культурно-освітнього центру (КОЦ) "Дивосвіт" при Спілці українців у Португалії (СУП), "Оберіг" при Асоціації "Джерело світу", "Родина" при Асоціації "Тенденції успішності", КОЦ м.Касень, а також КОЦ при Асоціації "Собор", батьками та вчителями зазначених КОЦ.