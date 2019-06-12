Союз українців Румунії провів День української вишиванки

Сатумарська філія Союзу українців Румунії (СУР) організувала днями в Тарне Маре День української вишиванки.

Про це йдеться на сторінці СУР у Facebook.

«Основною метою заходу була презентація української та румунської вишиванок, відмітити їх значення та роль у збереженні національної ідентичності, а також збереження українських цінностей та їх популяризація серед української молоді та широкої громадськості», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що на культурній події були присутні представники Парламенту Румунії, Союзу українців Румунії, префектури Сату Маре, мерії Сату Маре, повітового музею Сату Маре, мерії Тарна Маре, голови місцевих сурівських організацій, сільські голови Хижи та Печеніжина з України, а також українці та румуни Сатумарського повіту, творчі колективи тощо.

На сцені виступили вокальний гурт "Мікулянка" з Мікули, фольклорний ансамбль "Червона Калина" з Негостини, фольклорний гурт "Квіти Тарни", з Великої Тарни, а також вокальні ансамблі "Горяночка" та "Серпанок" з Печеніжина (Україна).

У рамках заходу були нагороджені вишиванками особи, які зробили особливий внесок у розвиток румунсько-української співпраці, українських традицій та культури. Також була організoванa виставка українських вишиванок.

З цієї нагоди було відкрите нове приміщення місцевої сурівської організації Тарна Маре та підписана угода про побратимство між Тарною Маре та Печеніжином.

Фото: сторінка Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook