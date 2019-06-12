Українська громада взяла участь у благодійному фестивалі у Салоніках

Українська громада Північної Греції «Джерело» представила днями Україну на благодійному фестивалі культур та кухні народів світу «Food for Good 2019» у Салоніках.

Про це йдеться на сторінці Консультсва України в Салоніках у Facebook.

«Від України у Фестивалі взяла учать Громадська організація «Українська громада Північної Греції «Джерело», члени якої приготували страви української кухні. Відвідувачі могли скуштувати традиційні вареники, борщ, пиріжки, сало, домашню ковбасу та багато інших витворів наших господинь», - йдеться у дописі.

Зазначається, що благодійний Фестиваль культур та кухні народів світу «Food for Good 2019» щорічно організовується Дитячим будинком району Філіро м.Салонік (Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό) спільно з Мерією району Каламарья міста Салоніки.

У заході, на який завітали кілька тисяч відвідувачів, взяли участь представники більше 40 країн світу, які представляли свої гастрономічні традиції. Кожній країні-учаснику організаторами надавалася окрема палатка для презентації своєї національної кухні.

Фото: сторінка Консульство України в Салоніках / Προξενείο της Ουκρανίας στη Θεσσαλονίκη у Facebook