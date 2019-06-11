Українські костюми визнали найкращими на Карнавалі культур у Берліні

Українці стали володарями призу за кращі костюми на Карнавалі Культур-2019 у Берліні.

Диплом було вручено в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Журі відзначило наші костюми як «якісні та вражаючі». Ми шукали їх у колекціонерів, дизайнерів, як тут, так і в Україні», - розповіла агентству засновниця Групи kul'tura, організатора акції, Катерина Рітц-Ракул.

Загалом було 6 номінацій, в яких визначили переможців.

Україна вже вдруге бере участь в Карнавалі. З національними костюмами, танцями і музикою берлінців та гостей столиці познайомили в цей раз більш як 50 представників громади, включаючи танцювальний колектив з Мюнхена.

Ходу супроводжувала сучасна українська музика, керував якою ді-джей з 8-метрового карнавального автомобіля. Велие пожвавлення у публіки викликала «кричалка» «Ukraine Now - Ukraіne Wow!».

У Карнавалі загалом взяли участь 74 групи, 4400 професійних артистів і аматорів, півсотні автомобілів-трибун. Подивитися на яскраве дійство на вулиці німецької столиці вийшло близько мільйона людей. Охороняли все це півтори тисячі поліцейських. Ряд вулиць був перекритий на цілий день.