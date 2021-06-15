У Києві сьогодні презентують документальний фільм про «кіборгів» - КМДА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіційний портал Києва.
“15 червня, о 18:00 у столичному кінотеатрі «Київська Русь» за підтримки столичної влади відбудеться презентація документального фільму “Трохи нижче неба”, - йдеться у повідомленні.
Глядачі побачать історію про чотирьох «кіборгів» – військових 80-ї бригади Збройних Сил України, які загинули під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році: Ігоpя Pимаpа, Володимиpа Тpуха, В’ячеслава Мельника та Івана Вітишина.
Автор і продюсер кінострічки - Михайло Ухман. Режисер - Руслан Горовий.
Фільм знято за свідченнями родичів і бойових побратимів героїв: матеріали збирали понад два роки, записали близько 36 годин інтерв’ю.
У картині використані аматорські відео військових.
Як повідомляв Укрінформ, в український прокат 20 травня вийшла картина «Погані дороги» режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит. Упродовж тижня київські глядачі мали змогу не тільки подивитися картину, а й обговорити її з авторами.