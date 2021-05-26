Зеленський нагадав, що бої за ДАП були серед найзапекліших у війні на сході України

Президент Володимир Зеленський вважає, що встановлення Україною 2014 року контролю над Донецьким аеропортом стримало збройну агресію.

Про це він написав у Твітері, повідомляє Укрінформ.

"26.05.2014 відбувся 1-й бій за Донецький аеропорт. Бої за нього були серед найзапекліших у війні на Донбасі, Україна взяла під контроль частину летовища, що стримало збройну агресію. Ми щодня боремося за наших людей, території та мир. Це складно, але потрібно. Україні, Європі, світу", - зазначив Президент.

Як повідомлялося, оборона Донецького аеропорту тривала з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам.

Бої за Донецький аеропорт почалися 26 травня 2014 року, коли проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька. Цього ж дня українські силовики, завдяки скоординованим діям українських Повітряних сил та високомобільних десантних військ, завдали удар по позиціях терористів і встановили контроль над Донецьким летовищем.

На січень 2015 року припадають найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролювалися супротивником. Бойовики, скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі й підірвали їх. У ці дні, в результаті підриву терміналу, загинули 58 захисників-«кіборгів».

У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», вояки Добровольчого українського корпусу (ДУК) та багато інших. Багатьох із них було відзначено державними нагородами, деяких із них – посмертно.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

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За офіційними даними, кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт, становить 109 осіб, поранених – 446, безвісти зниклих — 66.