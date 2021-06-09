Поява фільму «Брат-2» на Netflix є образою для України — Потураєв

Поява забороненого в Україні фільму російського режисера Олексія Балабанова «Брат-2» на стрімінговій платформі Netflix є образою для України.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція партії «Слуга народу») під час круглого столу на тему: «Цілі та інструменти Кремля у просуванні «русского мира» за кордоном».

«Ми вже побачили, що на Netflix з‘явився «Брат-2». Можна назвати локальною перемогою, що «Ukrainian Nazi collaborator» (український нацистський колабораціоніст) поміняли на «Banderite» (бандерівець), але це не перемога. Наявність цього гімну російського шовінізму на найбільшій платформі світу – це для нас поразка, образа», – сказав Потураєв.

Він зауважив, що українці можуть вивчати творчість російських письменників, зокрема Антона Чехова, Олександра Пушкіна, Льва Толстого, адже це культурні явища, які можна інтерпретувати по-різному. Водночас Потураєв наголосив: «Сучасний російський серіал про ФСБ-шників – це не культурне явище. Ти не можеш його ніяк інтерпретувати. Це просто маніпулятивна пропаганда».

Як повідомлялося, з червня 2021 року стрімінгова платформа Netflix почала транслювати заборонений в Україні фільм «Брат-2». Пізніше Netflix виправила англійську версію фільму. Зокрема, слово «Ukrainian Nazi collaborator», яке є в оригіналі, замінила на «Banderite». В Україні «Брат-2» заборонено транслювати з 2015 року.