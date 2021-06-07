Mrs. International-2021: хто представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси

Переможницею конкурсу Mrs. Ukraine International-2021 стала психологиня з Києва Тетяна Ровна, яка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси для успішних жінок Mrs. International-2021 у США разом із лідеркою минулорічного національного відбору Вікторією Файнблат.

Про це вони повідомили на пресконференції в Укрінформі на тему: «Україна на Міжнародному конкурсі краси для успішних жінок Mrs. International 2021».

Ровна зазначила, що щойно перемігши на національному конкурсі краси, на неї вже невдовзі чекає участь у конкурсі в Америці, на підготовку до якого лишається мало часу, але їй дуже допомагає її родина.

«Я повинна надати американській стороні дуже багато матеріалів, аплікаційних форм, тому кожен день у мене розписаний по хвилинах. Мені дуже допомагає моя сім'я, і я пишаюся тим, що, готуючись до такого дуже важливого заходу, це дуже з’єднало мою родину, вони мене дуже підтримують, і я думаю, що підготуюся дуже добре», - сказала Ровна.

На міжнародному конкурсі Mrs. International-2021 у США ця представниця України представлятиме власний соціальний проєкт психологічної допомоги жінкам, які потрапили в скрутні життєві ситуації, чому сприяла власна життєва історія Ровної.

«Я психолог і створила жіночий клуб, де я власною благодійністю і прикладом показую і допомагаю жінкам, які втратили надію на майбутнє, які опустили руки. В моїй сім'ї в дитинстві була дуже схожа історія, і, власне, я допомагаю тим жінкам, які не змогли подолати цю життєву ситуацію, і я власним прикладом показую, що змогла створити родину, народити дітей і стати щасливою. Я допомагаю жінкам благодійними консультаціями, бо не кожен може сплатити консультацію психолога», - розповіла Ровна.

Вона впевнена, що перемога в національному конкурсі краси для успішних жінок і майбутня участь у міжнародному конкурсі в США кардинально змінить її життя.

«Я думаю, що життя не буде таким, як було до перемоги, тому що тепер на своїх плечах я несу більше відповідальності. Я повинна відповідати перед суспільством – що я можу цим статусом показати і чим допомогти. Тому що краса рятує світ. Саме цим ми привертаємо увагу і несемо посил у суспільство – зверніть увагу, ми гарні, успішні, але ми допомагаємо тим, хто цього не зміг досягти», - наголосила Ровна.

IV конкурс краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International-2021 відбувся 26 травня в столичному Regent Hill Event Hall. У конкурсі взяли участь 24 фіналістки.

Цьогоріч Україну на Mrs. International-2021 у США представлятиме не одна, як зазвичай, а одразу дві учасниці у зв’язку з тим, що торік Україна пропустила участь у міжнародному конкурсі через локдаун.

Mrs. International – один із відомих і престижних конкурсів краси, який проводиться у США за підтримки уряду країни вже понад 30 років. Цього року він пройде 23-24 липня у Кінгспорті (Теннессі, США).