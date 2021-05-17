Титул Міс Всесвіт здобула 26-річна програмістка з Мексики

Володаркою титулу Miss Universe 2020 стала представниця Мексики Андреа Меса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє People.

Нову міс Всесвіт урочисто коронувала її попередниця, представниця ПАР Зозібіні Тунці.

Як зазначає видання, Андреа Меса працює інженеркою-програмісткою, а також є дипломованою візажисткою. Вона захоплюється екстремальним спортом та кросфітом.

Меса також виступає за права жінок та є амбасадоркою туристичного бренду свого рідного міста Чіхуахуа.

У своїй промові на конкурсі Андреа говорила про те, як змінюються стандарти краси: «Ми живемо у суспільстві, яке стає дедалі прогресивнішим, і оскільки ми прогресуємо як суспільство, ми прогресуємо і в тім, що стосується стереотипів. Нині краса - це не лише те, як ми виглядаємо. Як на мене, краса випромінюється не лише в нашій душі, але і в нашому серці та в тому, як ми поводимося. Ніколи не дозволяйте нікому казати, що ви не є цінними», - сказала вона.

Фото: RODRIGO VARELA/GETTY IMAGES