Титул Міс Всесвіт здобула 26-річна програмістка з Мексики
Як передає Укрінформ, про це повідомляє People.
Нову міс Всесвіт урочисто коронувала її попередниця, представниця ПАР Зозібіні Тунці.
The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021
Як зазначає видання, Андреа Меса працює інженеркою-програмісткою, а також є дипломованою візажисткою. Вона захоплюється екстремальним спортом та кросфітом.
Меса також виступає за права жінок та є амбасадоркою туристичного бренду свого рідного міста Чіхуахуа.
У своїй промові на конкурсі Андреа говорила про те, як змінюються стандарти краси: «Ми живемо у суспільстві, яке стає дедалі прогресивнішим, і оскільки ми прогресуємо як суспільство, ми прогресуємо і в тім, що стосується стереотипів. Нині краса - це не лише те, як ми виглядаємо. Як на мене, краса випромінюється не лише в нашій душі, але і в нашому серці та в тому, як ми поводимося. Ніколи не дозволяйте нікому казати, що ви не є цінними», - сказала вона.
Фото: RODRIGO VARELA/GETTY IMAGES