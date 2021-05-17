Mrs. International-2021: у США Україну представлять дві учасниці

На Міжнародному конкурсі краси для успішних жінок Mrs. International-2021 Україну представлятимуть відразу дві учасниці.

Про це розповіли представники Національної дирекції конкурсу Mrs. Ukraine International на пресконференції в Укрінформі.

Відзначається, що цього року Україну на Mrs. International-2021 в США представлятимуть не одна, як зазвичай, а дві учасниці. Це пов'язано з тим, що минулого року Україна пропустила участь у міжнародному конкурсі через локдаун, повідомила Національний директор конкурсу Mrs. Ukraine International Яна Луцька.

«Минулого року через локдаун у нас не вийшло провести захід, його перенесли на вересень, коли конкурс в Америці вже відбувся. Тому цього року підготовлені два контракти, один з яких вже підписала переможниця, яка представлятиме Україну за 2020 рік. А другий контракт підпише переможниця 2021 року і також представлятиме Україну. Це торкнулося не тільки України, а й інших країн, таких як Сінгапур, Англія, Японія, які також представлятимуть по дві учасниці. Таким чином, цього року в Америці буде не 65 учасниць, а значно більше», - розповіла Луцька.

За її словами, хоча участь двох представниць від країни і посилює конкуренцію, натомість також збільшує шанси на перемогу або входження в ТОП міжнародного конкурсу.

Переможниця конкурсу Mrs. Ukraine International-2020 року, архітектор-дизайнер Вікторія Файнблат, яка представлятиме Україну в США і яка очолила журі національного конкурсу цього року, висловила сподівання, що обидві представниці України зможуть увійти в ТОП-15 міжнародного конкурсу.

«Мені дуже приємно, що мені доручили стати головою журі. Я добре знаю, як все відбувається зсередини, і я добре знаю, які параметри важливі для поїздки до США, щоб Україна виграла чи хоча б зайшла в ТОП-15. Я налаштована вигравати і сподіваюся, що переможниця, яка буде серед вас, буде з таким же настроєм, і тоді Топ ми візьмемо удвох. Я бажаю вам успіху, ви за крок від дуже захопливої подорожі у вашому житті», - сказала Файнблат, звертаючись до учасниць.

IV Міжнародний конкурс краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International-2021 відбудеться 26 травня в столичному Regent Hill Event Hall. У конкурсі візьмуть участь 24 фіналістки. Україну на Міжнародному конкурсі представлятимуть володарка титулу «Mrs Ukraine International-2020» Вікторія Файнблат і переможниця цьогорічного конкурсу. Mrs. International - один з відомих і престижних конкурсів краси, який проводиться в США за підтримки уряду країни понад 30 років.