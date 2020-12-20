«Міс Франція-2021» стала майбутній менеджер з геронтології

Журі у складі 11 міс Франція попередніх років, а також глядачів, які голосували дистанційно, обрали «Міс Франції-2021» Амандін Петі, студентку, що навчається на менеджера у сфері геронтології, тобто керівника закладів опіки для осіб похилого віку.

Петі представляє Нормандію, де виграла конкурс краси цього регіону.

Читайте також: На Львівщині реставрують унікальний храм бойківського стилю

У зв'язку із карантинними обмеженнями конкурс «Міс Франція» цього року проводився без глядачів.

Петі представлятиме Францію на всесвітньому конкурсі краси 2021 року.