Українська модель і художниця з’явилася на обкладинці модного глянцю в Болгарії
Про це повідомляється в пресрелізі «Master Management 360», який є в наявності Укрінформу.
Як зазначається, Гомонова знялася для фешн-матеріалу й обкладинки журналу. Фотосесія проходила на Мальдівах. Номер присвячено красі та Дню закоханих.
«Як модель та амбасадор конкурсів краси я часто беру участь у міжнародних зйомках і проєктах. Дуже рада нашій співпраці з Glamour і сподіваюся на нові колаборації у 2021!» – розповіла Гомонова.
Модель зазначила, що один з образів під час фотозйомки - дівчини на велосипеді - надихнув її на написання картини.
Повідомляється, що під час фотозйомок працювала велика команда професіоналів разом з фотографом Жилем Зетбазом (Gil Zetbase). Гомонова позувала фотографу на різних локаціях – в басейні, на пірсі, біля бунгало, в спортзалі, на березі океану.
Головним завданням на зйомках, за словами моделі, було показати образи, які будуть актуальні цьогоріч, та передати атмосферу літа і сонця.
Як повідомлялося, раніше фото Гомонової прикрасили обкладинку зимового номера L'OFFICIEL - глянцевого журналу про моду, красу і стиль життя.
Фото: надані «Master Management 360»