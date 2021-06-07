Олена Зеленська і посол Швеції презентували арт-зону в Києві

Перша леді Олена Зеленська та посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг презентували у Києві арт-зону, присвячену тисячолітній дружбі двох країн, і запустили україномовний аудіогід у Музеї Ваза у Стокгольмі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Захід, що відбувся 6 червня, був приурочений до святкування Національного дня Швеції.

«Україну та Швецію об’єднують не тільки спільні події минулого, а й теплі, дружні взаємини в наш час. Розширюючи нашу дружбу та співпрацю, ми запускаємо україномовний аудіогід у Музеї Ваза в місті Стокгольмі. Це найпопулярніший музей Швеції», – сказала Олена Зеленська під час презентації.

Присутні на презентації арт-зони мали змогу сфотографуватися в ній та перенестись у різні куточки Швеції за допомогою технологій доповненої реальності (augmented reality, AR), ідеться в повідомленні.

«Сьогодні ми презентуємо піший маршрут куточками Швеції просто тут, у центрі Києва. Ці куточки – це арт-зони, присвячені тисячолітній дружбі, різноманітності, гендерній рівності, інноваційності, екологічності та безбар’єрності», – сказав Тиберг.

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З 6 червня до 1 липня усі охочі зможуть пройтися маршрутом від Національного музею історії України до Арки дружби народів. На маршруті представлені ключові цінності, які найбільше об'єднують Україну та Швецію. Ініціатива презентована у партнерстві із першою леді України.

Як зауважили в ОП, Музей Ваза (Vasa Museum) – морський музей, розташований у столиці Швеції, на острові Юргорден. У ньому представлене судно «Ваза» – єдиний у світі корабель XVII століття, що зберігся до наших днів. Будівництво 64-гарматного корабля тривало близько двох років. Розміри судна становили 52 м від верхівки щогли до кіля і 69 м від носа до корми; вага – 1200 тонн. На час завершення будівництва це був один із найбільших кораблів у світі.

Корабель «Ваза» був створений з величезною кількістю прикрас і золота, але неточний інженерний розрахунок призвів до того, що судно перекинулося і затонуло у стокгольмській гавані у 1628 році, під час свого першого плавання. Корабель підняли з морського дна 24 квітня 1961 року. Завдяки тому, що збереглося понад 95% первинних елементів конструкції, корабель «Ваза» є унікальною художньою цінністю та однією з найвизначніших туристичних пам'яток у світі.

Аудіогід українською у стокгольмському музеї став 18-м, запущеним у межах ініціативи першої леді України.

Як повідомляв Укрінформ, у Музейно-меморіальному комплексі жертв політичних репресій і тоталітаризму «АЛЖИР» у Республіці Казахстан відбувся запуск україномовного аудіогіда в межах проєкту дружини Президента України Олени Зеленської.

Фото надані Vasa Museum